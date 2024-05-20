20 мая 2024, 07:37
Три группы пополнили состав участников фестиваля «Воздух Карелии»
Организаторы главного приключения карельского лета продолжают называть группы, которые сыграют на фестивале
Организаторы фестиваля «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 6+) раскрыли названия еще трех групп, которые выступят на мероприятии.
Так, на главное приключение карельского лета приедут коллективы «Полифония», «Группа Ё» и «Жить». Они поднимутся на сцену в разные дни фестиваля.
Напомним, «Воздух Карелии» пройдет 14-16 июня в вотчине Талвиукко в Чалне. Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. // Фото «Петрозаводск говорит»