Три группы пополнили состав участников фестиваля «Воздух Карелии»

Организаторы фестиваля «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 6+) раскрыли названия еще трех групп, которые выступят на мероприятии.

Так, на главное приключение карельского лета приедут коллективы «Полифония», «Группа Ё» и «Жить». Они поднимутся на сцену в разные дни фестиваля.

Напомним, «Воздух Карелии» пройдет 14-16 июня в вотчине Талвиукко в Чалне. Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. // Фото «Петрозаводск говорит»