60 студентов из Индии приехали в Карелию, чтобы стать врачами

Студенты из Индии сели за столы в аудиториях ПетргУ. 60 иностранных студентов будут изучать медицину, рассказывают корреспонденты «ГТРК Карелия».

Иностранцев в Карелии обучают не первый год, но группу из Индии принимают впервые. Русский язык, латынь, медицина – впереди у студентов 6 лет учебы.

«Дети, которые сюда приехали, хотят стать врачами. Врач – это очень уважительная профессия в Индии. Это ближе к Богу, так считается», - рассказал координатор группы студентов из Индии Саджал Такур.

В ПетрГУ учатся представители 38 государств, в том числе из Китая, Индии, Африки и Иордании. (фото скриншот)