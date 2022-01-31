Петрозаводчан предупредили о временных отключениях электроснабжения

В первые дни февраля петрозаводские энергетики проведут работы, нацеленные на повышение качества электроснабжения.

1 февраля специалисты выполнят переключение потребителей электрической энергии, проживающих в домах в районе улиц Фурманова и Гажданской. Ограничение будет произведено с 9:00 до 16:00 часов, сообщается в паблике компании.

2 февраля перерывы в электроснабжении с 12:00 до 17:00 коснутся части домов на проездах Сайнаволокских, 1, 2 и 3, Шмельсерский и Семеновский. (фото pixabay.com, Couleur)