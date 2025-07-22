60% россиян готовы арендовать строительное оборудование вместо покупки

Согласно данным опроса Авито Услуг, больше половины россиян знают о существовании услуг по аренде специального оборудования и инструментов для ремонта, а 60% готовы рассмотреть такую опцию вместо приобретения собственного.

Какие названия спецоборудования знакомы.

Самое популярное оборудование для ремонтных работ — домкрат, о нём знают 78% опрошенных. На втором месте бетономешалка (77%). Название этого устройства лучше знакомо женщинам, чем мужчинам. «Бронза» у циркулярной пилы. В пятёрку лидеров также входят электрический лобзик (70%) и строительный пылесос (62%). Последний наиболее известен у россиян в возрасте от 35 до 44 лет (68%).

Откуда мы их знаем.

Больше половины россиян знакомы с названиями оборудования из личного опыта: они использовали эти устройства во время ремонтных работ. Примерно треть опрошенных (31%) слышали названия от знакомых. Этот вариант преимущественно выбирают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (43%). Каждый четвёртый респондент (23%) знает о существовании такого оборудования от мастеров. Так чаще говорят женщины — 27% против 19% у мужчин.

Кому пригодиться аренда специального оборудования.

Большинство россиян видят основную потребность в аренде спецоборудования у обычных людей с разовыми нуждами и профессионалов (61% и 46% соответственно). Треть опрошенных выбирает продвинутых домашних мастеров; этот вариант популярнее всего в Москве (40%) и городах-миллионниках (39%).

В каких ситуациях готовы арендовать.

Больше половины респондентов (60%) предпочли бы аренду спецоборудования вместо покупки, если оно нужно на 1-2 дня, и 45% — если устройство слишком дорогое для покупки. Треть опрошенных предпочитают аренду, если вызов мастера стоит дороже или если оборудование негде хранить из-за его большого размера.

Для каких задач готовы на аренду.

​Чуть больше половины россиян готовы рассмотреть аренду спецоборудования в рамках ремонтных работ в доме или квартире: для штробления стен, стяжки полов и демонтажа. Второй по популярности ответ — для ремонта на даче. Его выбирает каждый третий россиянин. Чаще остальных так отвечают молодые респонденты в возрастной категории 18-24 (40%).

Что важно при выборе сервиса аренды оборудования.

Основной критерий для 44% россиян — оборудование должно быть проверено и исправно. Каждый третий опрошенный (35%) отмечает возможность доставки и самовывоза техники. В Ростове-на-Дону за этот вариант голосуют почти половина опрошенных. Гибкие сроки аренды — третий по популярности ответ (27%).

* Данные рейтинга data.ai (App Annie).