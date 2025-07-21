Жители сел Карелии пытаются победить мусор

Текст, фото: Светлана Белая

С наступлением дачного сезона мусорные площадки в отдаленных населенных пунктах Карелии превращаются в свалки, контейнеры стоят переполненные.

Беда космического масштаба

Тема твердых коммунальных отходов необъятна, как космос. Стоит только слегка затронуть «грязную» проблему, как она вызывает бурную полемику жителей городов и сел. Люди азартно обсуждают в соцсетях, в магазинах, на скамеечках тарифы по сбору, вывозу и утилизации мусора, качество выполненных оператором работ и прочие «мусорные» вопросы. Жителей Пряжинского района, например, очень волнует чистота контейнерных площадок. Оно и понятно: большинству адекватных граждан не все равно, как выглядит их населенный пункт и место, где стоит их и так неприхотливое жилье – видавшие виды бараки, ведь именно они располагаются на самом видном месте в центре бывших лесных поселков.

И так сойдет

Сельские жители заметили, что зимой на контейнерных площадках в основном порядок, но начиная с весны мусорные баки заполняются моментально. Это вполне объяснимо. Население поселков значительно возрастает за счет приезжих, а это значит, что и мусора становится еще больше. Плюс к этому с началом сезона народ массово приводит дворы и придомовые территории в порядок. В мусорку тащат все: доски, сухую листву, ветки, колеса от автомашин... В Кинелахте, например, «не очень сообразительный человек» выбросил в контейнер целые (не смятые) картонные коробки, которые заполнили больше половины объема бака. По этому поводу кинелахтинка Ольга Дударева в соцсети высказала замечание и намекнула на необходимость рационально использовать возможности контейнера.

Неизменными спутниками мусорных баков становятся старый диван с притулившимися к нему несколькими завязанными пакетами. Так начинается рождение свалки. Приличному человеку грязь мозолит глаза.

«Прошло три дня, а возле контейнеров на Лесной снова свалка. Ведь заранее оповещали о рейсе спецтехники. Люди, вы не читаете объявления, что вывоз крупногабаритных отходов будет 10-го? Неужели до этого числа не могли принести весь свой хлам? Действительно, чисто там, где не мусорят»,

— возмущаются жители Кинелахты, и они правы.

Как пояснил глава Ведлозерского поселения, по нормативам положен 1 контейнер на 70 жителей поселка. В Кинелахте 5 мусорных баков на 350 человек. Даже летом количество жителей не превышает эту цифру. График вывоза — 2 раза в неделю — оператор, в основном, выполняет.

Неформатный мусор

Многим невдомек, что на контейнерных площадках, предназначенных для сбора ТКО, запрещено размещать строительный мусор (бревна, кирпичи, бетонные плиты, старый асфальт, шифер), отслужившие свой срок автомобильные покрышки, спилы веток и деревьев, пни и иные отходы от санитарной подрезки растений, отходы с приусадебных участков и от сферы животноводства (в их числе отслуживший свой срок укрывной материал, поликарбонат от теплиц, ботва растений, навоз). Для их вывоза необходимо заказывать отдельный контейнер. Для этого нужно заключить договор с региональным оператором или другой специализированной организацией, имеющей лицензию на вывоз таких отходов. Строительные отходы также не относятся к твердым коммунальным, поэтому их вывоз сельским жителям необходимо заказывать у специализированных компаний, имеющих соответствующую лицензию. Как говорят знающие люди, такую услугу можно заказать через интернет.

С этим требованием не все согласны:

«Интересно, когда оператор назначает плату за вывоз мусора, почему-то он совершенно не интересуется, сколько и какого мусора я ему принесу. Раз меня обязали платить, значит, оператор обязан вывозить. А какие машины для этого присылать, это уже ваши проблемы».

Терпеливые односельчане еще раз объясняют соседям, что крупногабаритный хлам вывозят раз в месяц. И никому не должно быть «фиолетово» на внешний вид поселка: если скопилась старая техника или мебель, ее лучше всего привезти на площадку определенного числа, чтобы не лицезреть свалку до следующего рейса мусоровоза.

Сейчас жители республики платят за вывоз мусора исходя из того, сколько человек зарегистрировано в квартире или индивидуальном жилом доме. На одного человека выходит 94 рубля 15 копеек.

Кто должен убирать?

На жалобу о разбросанных отходах возле мусорных контейнеров Карельский региональный оператор отвечает, что содержание контейнерной площадки, ее своевременная расчистка, ежедневная уборка мусора и поддержание порядка, дератизация, а также обеспечение возможности проезда спецтехники к площадке — обязанность ее балансодержателя.

Лицо, ответственное за содержание контейнерных площадок, обязано обеспечить на них необходимое количество контейнеров, а также их ремонт или замену.

Переводя с «чиновничьего» на понятный язык, это означает, что за порядком вокруг контейнеров отвечает местная администрация. Только вот сельские поселения с нищим бюджетом не могут позволить себе дворника в каждой деревне, поэтому для них соблюдение оператором графика вывоза мусора очень важно.

В июне ООО «КЭО» нарушило график вывоза мусора из населенных пунктов: Сяпся, Новые Пески, Кудама, Лахта, Чуралахта. Мусорные баки, а потому и контейнерные площадки оказались переполненными. Бродячие собаки и вороны были несказанно рады доступному подношению, поэтому быстро распотрошили мешки с отходами. В довершение проблемы – легкий мусор разлетается по окрестностям вследствие ветреной погоды. Так задержка рейсов мусоровозов вылилась в «грязную» катастрофу. Что остается делать в таких случаях населению? Может, поставить охрану у каждой мусорной площадки? Пусть дворник или дежурный с метлой круглосуточно (до приезда машины) отгоняет всех, кто покусится на выброшенное добро? Как бы то ни было, администрация Пряжинского национального района написала претензию в адрес регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Местные жители платят за туристов?

Туризм в Карелии нынче процветает. По данным Федеральной службы государственной статистики, за 2024 год туристический поток в Карелию составил 1 063 825 поездок. Нередко приезжие целыми семьями или компаниями снимают жилье в карельской глубинке. Собственники жилья от сдачи его в аренду получают доходы. У местных жителей появляется вполне разумный вопрос: платят ли хозяева домов за вывоз «приезжего» мусора?

«Почему гостевые дома не заключают отдельные договоры с КЭО на вывоз мусора и не устанавливают свои контейнеры? Например, в Лахте контейнеры заполняются именно обитателями гостевых домов, потому что в этой деревне всего 13 постоянных жителей. При этом четыре контейнера к концу недели переполнены. Не думаю, что 13 пенсионеров производят столько отходов. Пора активнее проводить работу и штрафовать владельцев баз и гостевых домов, можно «доначислить» им плату за три года, как это делает КЭО по отношению к постоянно проживающим в своих домах гражданам»,

— обращается к представителям Эссойльского сельского поселения Сергей.

В местной администрации пояснили, что остается много нерешенных вопросов, в том числе с гостевыми домами. К сожалению, есть недобросовестные лица, оказывающие туристические услуги, но не зарегистрированные. Сложно даже отследить их деятельность и доказать.

Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Карелприрода» разъясняет, что потребители не выполняют обязанности, установленные законодательством, и не заявляют необходимые для начисления платы за предоставленную коммунальную услугу по обращению с ТКО сведения, ООО «КЭО» в постоянном режиме проводится работа по выявлению указанных потребителей (физические и юридические лица).

«В Корбинаволоке два дома заключили договоры уже давно и платят по двум тарифам: и как юридическое лицо, и как физическое. (Кстати, за счет этого и были поставлены два дополнительных контейнера в Лахте в прошлом году.) Так что не нужно говорить про всех. Вы же на сто процентов не уверены в этом. А вот остальные, кто до сих пор не заключили подобные договоры, знаю, хотели скинуться на покупку дополнительного контейнера, но, видимо, так и не скинулись», - уточняет Олеся Вайтюль.

В деревне Иванисто Эссойльского поселения, где, по официальным данным, числится полтора десятка граждан, вообще нет мусорных контейнеров. Местные жители вынуждены вывозить на собственном автомобиле отходы в соседний населенный пункт – в Эссойлу. А дачники, отправляясь из деревни в город, предусмотрительно упаковывают вместе с пожитками мешки с мусором. Понятно, что плату за утилизацию отходов ни у тех, ни у других мусорный оператор не берет. Таких маленьких деревень, как Иванисто, в Карелии наберется не один десяток.

Горожане и сельские жители пытаются найти варианты поддержания чистоты в местах сбора отходов. Люди настаивают, что надо добавить на летний период дополнительные контейнеры, и мечтают о добросовестном исполнении обязанностей «мусорным» оператором. Кроме того, им хотелось бы надеяться на чудо, когда каждый владелец гостевого дома внесет свою лепту в благоустройство населенного пункта. Граждане уверены, что такой расклад обязательно принесет свои плоды.

«Как приятно будет пройтись по чистой улочке»,

— мечтают люди.

Однако до глобальной победы над свинарником нам еще ох как далеко. Но уже понятно, что только вместе мы сможем сделать наши города и районы действительно чистыми, в одиночку с этой проблемой не справиться, слишком она многогранная. © «Петрозаводск говорит»