Продолжается приём документов в Совет Кемского муниципального округа

В Единый день голосования 12,13 и 14 сентября 2025 года состоятся выборы 15 депутатов Совета Кемского муниципального округа первого созыва.

Документы для выдвижения принимаются в ТИК Кемского района по адресу: г. Кемь, проспект Пролетарский, д 30, с 9:00 до 18:00 в рабочие дни (перерыв — с 13:00 до 14:00) и с 10:00 до 14:00 в выходные дни.

Территориальная избирательная комиссия Кемского района напоминает, что срок подачи документов от кандидатов — до 18:00 28 июля 2025 года включительно.

Задать вопросы можно по электронной почте: tik003@elect10.ru или по телефону (81458)5-44-33.

При проведении выборов в Республике Карелия по решению регионального Избиркома, согласованному с ЦИК России, на выборах депутатов Советов вновь образованных муниципальных образований – Кемского, Лахденпохского, Медвежьегорского и Муезерского муниципальных округов будет применяться Дистанционное электронное голосование.

Важно, что ДЭГ — это один из способов голосования, он дополняет традиционную форму голосования с бумажным бюллетенем на избирательных участках. Избиратель может проголосовать с помощью мобильного телефона, планшета, персонального компьютера на специальном портале в сети «Интернет» — без использования бумажного избирательного бюллетеня.

Чтобы воспользоваться данным форматом голосования, необходимо подать заявление на участие в ДЭГ с 28 июля до 24:00 8 сентября 2025 года на портале «Госуслуги». Дистанционное электронное голосование будет проходить с 8.00 12 сентября 2025 года до 20.00 14 сентября 2025 года на федеральном портале дистанционного электронного голосования - vybory.gov.ru.

Жители Кемского муниципального смогут сделать свой выбор лично на избирательных участках с 08:00 до 20:00 все три дня голосования. Избирательные участки в г. Кемь впервые будут оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Коротко напомним, зачем нужны КОИБ?

КОИБ автоматизирует выборы, экономит время обработки данных и сводит к нулю возможные ошибки при подсчете голосов, минимизируя человеческий фактор.

Как он работает? КОИБ сканирует каждый бюллетень, распознает, как проголосовал избиратель, подсчитывает результаты и распечатывает итоговый протокол после окончания голосования.

Насколько он надежен? Взломать КОИБ невозможно – он не подключен к интернету.

Как соблюдается тайна волеизъявления? КОИБ сделан так, что при опускании в него бюллетеня никто из посторонних не видит, за какого кандидата избиратель отдал свой голос.

Будьте в курсе о предстоящих выборах в регионе, знакомьтесь с актуальной информацией на сайте Избирательной комиссии Республики Карелия и в официальной группе ВКонтакте.

Фото: Избирком РК