Сухой и жаркий вторник прогнозируют в Карелии

Надежда не оправдалась. Дождь во вторник в Петрозаводске не соберется. Осадки исчезли из прогноза регионального гидрометцентра на вторник.

Петрозаводск продолжит нагреваться. 22 июля в городе малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +15, +17, днем +25, +27. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, ночью на севере слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +12, +17, по северным районам +7, +12, днем +24, +29.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Олонце ночью +15, днем +29;

В Кондопоге ночью +15, днем +28;

В Медвежьегорске ночью +14, днем +29;

В Пудоже ночью +13, днем +29;

В Сегеже ночью+12, днем +27;

В Сортавале ночью +17, днем +29;

В Суоярви ночью +14, днем +27. © «Петрозаводск говорит»