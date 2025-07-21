Сухой и жаркий вторник прогнозируют в Карелии
Надежда не оправдалась. Дождь во вторник в Петрозаводске не соберется. Осадки исчезли из прогноза регионального гидрометцентра на вторник.
Петрозаводск продолжит нагреваться. 22 июля в городе малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +15, +17, днем +25, +27. Атмосферное давление будет падать.
В Карелии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, ночью на севере слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +12, +17, по северным районам +7, +12, днем +24, +29.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Олонце ночью +15, днем +29;
В Кондопоге ночью +15, днем +28;
В Медвежьегорске ночью +14, днем +29;
В Пудоже ночью +13, днем +29;
В Сегеже ночью+12, днем +27;
В Сортавале ночью +17, днем +29;
В Суоярви ночью +14, днем +27. © «Петрозаводск говорит»