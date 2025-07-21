21 июля 2025, 16:22
Следователи выясняют, как два человека утонули на озерах Карелии
Тело одного мужчины нашли на Ладоге, другого на Чинозере
фото пресс-службы СУ СК по РК
В заливе Ладожского озера вблизи острова Тулолансаари было обнаружено тело погибшего. В воде погиб местный житель, 1969 года рождения. На другом озере Карелии погиб мужчина 1979 года рождения. Его тело нашли в акватории озера Чинозера. Погибшим оказался житель поселка Поросозеро.
Следователи осмотрели тела погибших и не увидели следов криминала. Оба передвигались по озерам на плавсредствах и без спасательных жилетов.
Карельские следователи проводят доследственные проверки, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. © «Петрозаводск говорит»