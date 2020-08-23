36-летняя женщина ограбила пенсионерку в Карелии

Грабеж раскрыт в Сортавальском районе Карелии, сообщает пресс-центр МВД по РК

В минувшую пятницу, 21 августа, в дежурную часть полиции Сортавальского района поступил звонок от 81-летней местной жительницы. Заявительница сообщила, что возвращалась домой и была уже у собственного подъезда, когда неизвестная вытащила из ее сумки кошелек. Пенсионерка не сумела остановить злоумышленницу, но запомнила ее приметы.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнюю подозреваемую. Она дала признательные показания и сообщила, что кошелек выкинула, а находившиеся в нем 1350 рублей потратила на собственные нужды.