23 августа 2020, 13:59
36-летняя женщина ограбила пенсионерку в Карелии
Добычей подозреваемой в преступлении стали 1350 рублей
Грабеж раскрыт в Сортавальском районе Карелии, сообщает пресс-центр МВД по РК
В минувшую пятницу, 21 августа, в дежурную часть полиции Сортавальского района поступил звонок от 81-летней местной жительницы. Заявительница сообщила, что возвращалась домой и была уже у собственного подъезда, когда неизвестная вытащила из ее сумки кошелек. Пенсионерка не сумела остановить злоумышленницу, но запомнила ее приметы.
Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнюю подозреваемую. Она дала признательные показания и сообщила, что кошелек выкинула, а находившиеся в нем 1350 рублей потратила на собственные нужды.