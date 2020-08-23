24-летний пассажир автомобиля пострадал под Петрозаводском

Пассажир легкового автомобиля пострадал в ДТП в минувшую субботу, 22 августа, на 7 км автодороги «Подъезд к Петрозаводску от автодороги Р-21 «Кола», сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

«В 15:25 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» отвлекся от управления и совершил наезд на стоящий автомобиль «Джили»,

– говорится в сообщении.

В результате ДТП, 24-летний пассажир «ВАЗ-21074» получил травмы, пострадавшему оказана медицинская помощь.