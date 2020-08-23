23 августа 2020, 09:35
Происшествия

Подросток на мопеде сбил пенсионерку в Карелии

В ДТП пострадал 14-летний водитель мопеда «Альфа»

ДТП с участием пешехода произошло в деревне Куганаволок в минувшую субботу, 22 августа. Пострадал водитель мопеда, сообщает ГИБДД по РК.

«В 12:00 14-летний водитель мопеда «Альфа» совершил наезд на 68-летнюю женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть»,

– говорится в сообщении.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована в ГБУЗ РК «Пудожская ЦРБ».

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