Бесхозное строение горело ночью в Петрозаводске

Пожар в бесхозном здании произошел сегодня ночью в карельской столице, сообщает МЧС по РК.

«В 01:51 пожарно-спасательные подразделения г. Петрозаводска (10 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в бесхозном строении по адресу: г. Петрозаводск, ул. Пионеров у д. 14. В 02:19 пожар ликвидирован»,

– говорится в сообщении.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.