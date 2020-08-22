14-летняя девочка пропала в Петрозаводске

Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску устанавливается местонахождение Афанасьевой Дианы Сергеевны, 02.06.2006 года рождения. Ее местонахождение неизвестно с 20.08.2020 года, сообщает паблик пресс-центра МВД по РК в соцсетях.

Приметы: на вид 14 лет, рост 160 см., худощавого телосложения. Волосы короткие, русые. Носит парик коричневого цвета.

Возможно была одета: шорты короткие бело-голубого цвета. Остальная одежда неизвестна.

Если Вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят сообщать по телефонам полиции: +7911-415-25-87, +7911-402-49-26, 739-154 или 02, с мобильного – 102.