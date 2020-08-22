Житель Ленобласти пойман пьяным за рулем в Карелии

Инспекторы ДПС спецвзвода ГИБДД Карелии поймали двух пьяных водителей, сообщает ГИБДД по РК.

«В Лахденпохском районе в пятницу вечером (21 августа) отстранен от управления автомобилем нетрезвый 30-летний житель Ленинградской области. А субботним утром (22 августа) был отстранен от управления автотранспортом 45-летний петербуржец, он так же в состоянии опьянения управлял автотранспортом»,