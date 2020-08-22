22 августа 2020, 11:15
Происшествия

Житель Ленобласти пойман пьяным за рулем в Карелии

Мужчине грозит крупный административный штраф и лишение водительских прав

Инспекторы ДПС спецвзвода ГИБДД Карелии поймали двух пьяных водителей, сообщает ГИБДД по РК.

«В Лахденпохском районе в пятницу вечером (21 августа) отстранен от управления автомобилем нетрезвый 30-летний житель Ленинградской области. А субботним утром (22 августа) был отстранен от управления автотранспортом 45-летний петербуржец, он так же в состоянии опьянения управлял автотранспортом»,

– говорится в сообщении.

Суд вынесет мужчинам справедливое решение, им грозит крупный административный штраф и лишение водительских прав.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей к трезвости за рулем! 102 или 112 – звоните, если увидели пьяного водителя.
 

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