22 августа 2020, 11:15
Житель Ленобласти пойман пьяным за рулем в Карелии
Мужчине грозит крупный административный штраф и лишение водительских прав
Инспекторы ДПС спецвзвода ГИБДД Карелии поймали двух пьяных водителей, сообщает ГИБДД по РК.
«В Лахденпохском районе в пятницу вечером (21 августа) отстранен от управления автомобилем нетрезвый 30-летний житель Ленинградской области. А субботним утром (22 августа) был отстранен от управления автотранспортом 45-летний петербуржец, он так же в состоянии опьянения управлял автотранспортом»,
– говорится в сообщении.
Суд вынесет мужчинам справедливое решение, им грозит крупный административный штраф и лишение водительских прав.
Госавтоинспекция Карелии призывает водителей к трезвости за рулем! 102 или 112 – звоните, если увидели пьяного водителя.