22 августа 2020, 10:24
Житель Карелии украл у односельчанина продукты и два костюма
Полицейские раскрыли кражу в частном доме в Пряжинском районе республики
Полицейские Пряжинского района раскрыли кражу из жилища, сообщает пресс-центр МВД по РК.
Как рассказали в правоохранительных органах, в дежурную часть ОМВД России по Пряжинскому району обратился 69-летний житель республики. Кто-то снял окно в его частном доме, проник туда и похитил продукты питания, а также два новых рабочих костюма.
Сотрудники уголовного розыска установили личность 51-летнего подозреваемого. Тот сознался в хищении и рассказал, что продукты питания он съел, а одежду планировал использовать для собственных нужд.
Часть похищенного изъята полицейскими.
По факту кражи, совершенной с проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело.