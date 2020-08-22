22 августа 2020, 10:24
Происшествия

Житель Карелии украл у односельчанина продукты и два костюма

Полицейские раскрыли кражу в частном доме в Пряжинском районе республики

Полицейские Пряжинского района раскрыли кражу из жилища, сообщает пресс-центр МВД по РК.

Как рассказали в правоохранительных органах, в дежурную часть ОМВД России по Пряжинскому району обратился 69-летний житель республики. Кто-то снял окно в его частном доме, проник туда и похитил продукты питания, а также два новых рабочих костюма.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 51-летнего подозреваемого. Тот сознался в хищении и рассказал, что продукты питания он съел, а одежду планировал использовать для собственных нужд.

Часть похищенного изъята полицейскими.

По факту кражи, совершенной с проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело.

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