Бесхозное строение горело на юге Карелии

Деревянное бесхозное строение в минувшую пятницу, 21 августа, горело на юге Карелии, сообщает ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»

«В 23 часа 18 минут на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что по адресу: г. Олонец, ул. Володарского, у д.№20 произошел пожар в бесхозном эксплуатируемом строении. Для ликвидации пожара привлекались 1 АЦ-60 (УРАЛ), 1 АЦ-40(131) 6 человек личного состава ПЧ-35 по охране г. Олонец. Руководитель тушения пожара начальник части. В 23 часа 26 минут пожар ликвидирован. Спасено здание, где расположены помещения: магазина, Госпожнадзора и ГИМС»,

– говорится в сообщении паблика.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.

