29 человек с ОРВИ были госпитализированы в Карелии за неделю

В Карелии зарегистрировано 10061 случая заболеваний ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре. Уровень заболеваемости среди совокупного населения превышает эпидпорог на 85,2%. Больше всего заболевших среди детей до 14 лет. В сравнении с предыдущей неделей отмечен рост заболеваемости на 3,8%. За прошедшую неделю 29 человек были госпитализированы с диагнозом ОРВИ.

За неделю в Петрозаводске зарегистрировано 5508 случаев ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость среди совокупного населения выше на 23,6 %.

Специалисты в ходе мониторинга выделили риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа. Случаев гриппа в Карелии пока нет.

За 38 неделю подтверждено 3661 случая коронавируса. По сравнению с прошлой неделей отмечен рост на 17,1%.

Всего по состоянию на 26 сентября ковид подтвержден в Карелии у 154264 человек, из них дети до 17 лет – 20226 (13,3%), граждане старше 65 лет – 25769 (16,7%). (фото unsplash.com, Kristine Wook)