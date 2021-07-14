250 бродячих собак отловят в Петрозаводске

Компания ООО «Северин» в рамках муниципального контракта отлавливает бродячих животных в столице Карелии. Работа ведется, в том числе, и по обращениям петрозаводчан в ЕДДС. До конца года на улицах столицы Карелии планируют отловить не менее 250 бродячих собак.



Мэрия напомнила горожанам о недопустимости самовыгула животных. Это опасно как для питомца, так и для горожан. В среднем за год на городских улицах отлавливают около 350 собак.

Петрозаводчане могут сообщить о безнадзорных животных по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы - 051. (фото takiedela.ru)