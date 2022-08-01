25 карельских десантников-пожарных отправились на помощь в Коми

Этим летом в Карелии сохраняется стабильная пожароопасная обстановка. По сообщению пресс-службы правительства, иная обстановка складывается в Республике Коми, где из-за жаркой погоды и шквалистого ветра только в эти дни бушует 36 пожаров на площади более 9,6 тысяч га.

На днях к главе Карелии обратился губернатор Коми Владимир Уйба с просьбой отправить на помощь в тушении лесных пожаров дополнительные силы Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов.

Артур Парфенчиков откликнулся на призыв коллеги – сегодня еще 25 десантников и лесных пожарных Центра уехали в республику. Напомним, что 12 июля на помощь Коми уже направили 20 человек.

К слову, в Карелии за лето был зарегистрирован 61 пожар на площади 118 га. Для сравнения, в прошлом году на 1 августа их было 4,5 раза больше. Фото: ecology.gov.karelia.ru.