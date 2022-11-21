21 ноября 2022, 19:27
20-летнего петрозаводчанина будут судить за серию краж
Обвинение считает, что парень за четыре месяца совершил 14 краж из магазинов
20-летнего петрозаводчанина будут судить за серию краж. За четыре месяца, с сентября по декабрь 2021 года, он мог совершить 14 магазинных краж, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Ранее молодой человек уже был не раз судим.
Добычей злоумышленника в основном были продукты. Среди его трофеев - кофе, шоколад, сыр. Также злоумышленник воровал женскую и мужскую парфюмерную воду. Общая сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей.
«В ходе расследования уголовного дела часть похищенной парфюмерии изъята и возвращена потерпевшей стороне»,
- сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Молодой человек вину признал. В скором времени уголовное дело направят в суд. // фото: unsplash.com