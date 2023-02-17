18-летнюю девушку сбили в центре Петрозаводска на пешеходном переходе

На пешеходном переходе в центре столицы Карелии сбили девушку. Инцидент случился 16 февраля в 15:54 в районе дома №28 на улице Красная. Подробности автонаезда рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.

18-летняя девушка переходила проезжую часть. Ее сбил автомобиль «Шкода Фабия», за рулем которого находилась 39-летняя женщина. Пешеход получила телесные повреждения, ее отправили лечиться амбулаторно.

Ранее в ГИБДД Карелии сообщили о двенадцати пострадавших пешеходах с начала года и трех погибших. Всего было зарегистрировано 13 аварий с участием пешеходов, большая часть произошла на «зебре». // фото Госавтоинспекция Петрозаводска