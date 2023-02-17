Двенадцать пешеходов травмированы, трое погибли в Карелии

ГИБДД привела статистику по авариям с участием пешеходов, которые произошли с начала 2023 года в Карелии. В результате тринадцати ДТП пострадали двенадцать пешеходов, включая троих детей. В результате дорожных происшествий погибли три человека. Почти половина аварий, как отмечают в ведомстве, произошла на пешеходных переходах.

Автомобилистов просят при подъезде к перекресткам и пешеходным переходам быть внимательными, выбирать разумную скорость и учитывать вероятность неожиданного выхода людей.

В свою очередь и пешеходам следует соблюдать правила дорожной безопасности, быть осмотрительными, а также не выходить на дорогу, не убедившись в безопасности перехода. В темное время, в условиях недостаточной видимости пешеходов призывают использовать светоотражатели. Родителей также просят как можно чаще напоминать детям правила безопасного перехода дороги.

Ранее в ГИБДД Карелии рассказали о произошедших в начале года ДТП, в которых погибли 24 человека. // фото «Петрозаводск говорит»