Мужчина в Карелии ударил приятеля вилкой в шею и голову и убил его

Двое мужчин в поселке Чална Пряжинского района вместе выпивали. В итоге один погиб, а второй отправился за решетку, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

В какой-то момент приятели поссорились, 46-летний местный житель убил собутыльника. Это случилось в сентябре прошлого года. Застолье организовали в частном доме.

Мужчины поссорились, один ударил другого вилкой в голову и шею, а потом добил ножом, пырнув по телу.

Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. Когда приговор вступит в законную силу, осужденного отправят в колонию строгого режима. // фото: unsplash.com