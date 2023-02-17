Троих юношей задержали в Петрозаводске из-за видеосъемки на заводе

Трое юношей попались в Петрозаводске на охраняемой территории. Они проникли на завод, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

О нарушивших пропускной режим подростках сообщил сотрудник службы безопасности предприятия. Юноши проникли на территорию завода, чтобы снимать на видео расположенные там объекты и записывать аудио.

С какой целью они это делали, не сообщается. Нарушителей передали их законным представителям. // фото: Росгвардия