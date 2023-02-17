Непогашенный окурок привел к пожару в 9-этажке Петрозаводска

Днем 16 февраля на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в 9этажном жилом доме на улице Сортавальской. Это было в 12:42, звонили жители одного из подъездов.

Они жаловались на запах дыма, который поступает в их квартиры. Через пять минут два пожарных расчета были уже на месте происшествия.

В ходе разведки пожара было установлено, что горит мусоросборная камера. Профессионалам потребовалось всего несколько минут, чтобы справиться с огнем.

Была повреждена мусоросборная камера на площади два квадратных метра. Эвакуация жильцов дома не проводилась, так как в этом не было необходимости.

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за непогашенного окурка, брошенного в мусоропровод. Сейчас проводится проверка. // фото: freepik.com