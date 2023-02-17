17 февраля 2023, 08:09
Машинист экскаватора в Карелии умер на работе из-за остановки сердца
Расследование несчастного случая на предприятии в Кондопожском районе завершила инспекция труда
Сотрудники Государственной инспекции труда Карелии завершили расследование обстоятельств трагического несчастного случая на производстве. В результате погиб рабочий, сообщили в ведомстве.
Инспекторы выяснили, что на работе умер машинист экскаватора Кондопожского лесопромышленного хозяйства. Он скончался в вахтовом вагончике.
Оказалось, причиной гибели мужчины стала внезапная остановка сердца. Комиссия сделала вывод, что это не связано с производством. // фото: freepik.com