Машинист экскаватора в Карелии умер на работе из-за остановки сердца

Сотрудники Государственной инспекции труда Карелии завершили расследование обстоятельств трагического несчастного случая на производстве. В результате погиб рабочий, сообщили в ведомстве.

Инспекторы выяснили, что на работе умер машинист экскаватора Кондопожского лесопромышленного хозяйства. Он скончался в вахтовом вагончике.

Оказалось, причиной гибели мужчины стала внезапная остановка сердца. Комиссия сделала вывод, что это не связано с производством. // фото: freepik.com