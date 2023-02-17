Дача петербуржца в Карелии загорелась в отсутствие хозяев

Вечером 16 февраля в дачном доме в поселке Импилахти случился пожар. Вспыхнул кирпичный дом, сообщение поступило в 16:53 на пульт пожарно-спасательной службы Питкярантского района.

Идущий из трубы дома дым заметили соседи. Зная, что хозяин проживает в Петербурге, на данный момент его нет на месте, о происшествии сообщили в пожарную охрану. На место ЧП выехали пожарные из Питкяранты и поселка Хийденсельга.

Когда, преодолев значительное расстояние, первые пожарные прибыли к месту, в 2-этажном кирпичном доме огнем была охвачена часть первого этажа.

В течение десяти минут удалось остановить распространение огня, затем пожар был ликвидирован полностью.

В доме на первом этаже огнем были повреждены электрический котел, стены и пол на общей площади 25 квадратных метров.

По предварительным данным, дом в отсутствие хозяев мог загореться из-за аварийного режима работы электрического котла, который они не выключили перед отъездом. Сейчас проводится проверка. // фото: pxhere.com