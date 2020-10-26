18-летняя девушка, находясь в гостях, обокрала хозяина квартиры

Девушка стала фигурантом уголовного дела за кражу мобильного телефона, сообщает пресс-центр МВД по РК.

Как рассказали в правоохранительных органах, в ОМВД России по Кондопожскому району поступило заявление о краже от 34-летнего жителя города. Мужчина лишился мобильного телефона после визита гостей. Ущерб составил 7 800 рублей.

Оперативники установили, что незадолго до пропажи имущества у кондопожанина в гостях была знакомая. 18-летняя девушка попросила телефон, чтобы проверить сообщения в социальной сети, а позже покинула квартиру, забрав с собой гаджет.

Установлено, что на улице она сбыла чужое имущество случайному прохожему. По ее словам, незаконно полученные деньги – 3000 рублей – потратила на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (фото rsloboda-rt.ru).