18-летний боксер умер после соревнований

В Челябинской области 18-летний боксер Ибрахим Хасанов умер после соревнований. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональную федерацию бокса.

27 мая Хасанов участвовал в турнире среди юниоров в Челябинске. Во время награждения спортсмену стало плохо. Дежурившие на соревнованиях врачи оказали ему первую помощь, после чего боксера госпитализировали. Шесть дней медики боролись за его жизнь, но спасти Хасанова им не удалось.

Отмечается, что спортсмен прошел медкомиссию и был допущен до соревнований. Причины его смерти не уточняются. Фото: pexels.com