Валютные запасы россиян сократились до минимума

В мае этого года доля валютных вкладов россиян упала до минимума за последние семь лет. По сообщению Банка России, такой показатель стал наименьшим с 2015 года.

Доля вкладов граждан РФ в валюте составила всего 14,4 процента. Доля валютных депозитов юрлиц также сократилась, она достигла 28,8 процента.

- Показатель валютизации общего объема депозитов на 1 мая 2022 года снизился и составил 21,7 процента, что стало наименьшим значением с начала 2015 года,

– сказано в сообщении регулятора.

Напомним, Банк России в марте ограничил выдачу средств с валютных счетов. Россияне могли снимать в валюте до 10 тысяч долларов, остальное - в рублях. // Фото: Alexander Mils/ www.pexels.com