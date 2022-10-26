16 петрозаводчан осуждены за хищения денег с банковских карт

С начала года в Петрозаводске 16 горожан были осуждены по статье 158 УК РФ (хищение денежных средств с банковского счета). Как сообщили в прокуратуре карельской столицы, им назначены различные виды наказания, в том числе реальное лишение свободы.

«Данное преступление относится к категории тяжких, наказание за его совершение предусматривает от штрафа в размере до 500 тысяч рублей до лишения свободы на срок до шести лет»,

- разъяснили в надзорном ведомстве.

Также сотрудники прокуратуры отметили, что не имеет значения, каким образом чужая банковская карта или телефон с доступом к счету попали к злоумышленнику. Он отвечает по уголовной статье с момента оплаты товара или услуги, безналичного перевода или снятия наличных денег без согласия владельца. Фото: pxhere.