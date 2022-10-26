Собчак стала подозреваемой по уголовному делу и сбежала из России

Телеведущая Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве вслед за своим коммерческим директором Кириллом Сухановым и экс-главредом Tatler Арианом Романовским. Об этом по данным правоохранителей сообщает ТАСС.

«Собчак подозревается по статье 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Потерпевшим по делу проходит должностное лицо компании «Ростех»,

- прокомментировали в полиции и добавили, что санкции по данной статье – до 15 лет колонии.

Напомним, в рамках уголовного по вымогательству ранее были задержаны коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и экс-главред издания Tatler Ариан Романовский (Кузьмин). А вот Ксения перед Фемидой предстанет навряд ли. По сообщению «РИА Новости», она покинула территорию России в тот момент, когда у правоохранителей на руках уже было постановление о ее задержании. Фото: vk.com.