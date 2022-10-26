65-летний петрозаводчанин попал под погрузчик в Соломенном

На территории лесозавода в Петрозаводске произошло ЧП. Мужчина угодил под тяжелую технику.

По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, происшествие случилось 25 октября в 12:34 в районе здания №2 на улице Соломенская.

«30-летний водитель фронтального погрузчика при выполнении производственных работ совершил наезд на 65-летнего мужчину»,

- прокомментировали в Госавтоинспекции.

Петрозаводчанин получил травмы. Его госпитализирован в БСМП. (фото Госавтоинспекция города)