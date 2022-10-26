26 октября 2022, 16:59
65-летний петрозаводчанин попал под погрузчик в Соломенном
С места аварии пострадавшего увезли в БСМП
На территории лесозавода в Петрозаводске произошло ЧП. Мужчина угодил под тяжелую технику.
По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, происшествие случилось 25 октября в 12:34 в районе здания №2 на улице Соломенская.
«30-летний водитель фронтального погрузчика при выполнении производственных работ совершил наезд на 65-летнего мужчину»,
- прокомментировали в Госавтоинспекции.
Петрозаводчанин получил травмы. Его госпитализирован в БСМП. (фото Госавтоинспекция города)