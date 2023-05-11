14 мая завершается подача заявок на конкурс «Лидеры России»

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится по поручению Президента Российской Федерации с 2017 года. Его цель – выявить и поддержать перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих способностей. Особенностью пятого юбилейного конкурса «Лидеры России» станет то, что каждый участник уже после заполнения анкеты получит рекомендации по развитию управленческих навыков, а также стиля управления.

В числе главных призов – грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а также карьерные консультации.

Победитель прошлого года Алексей Головинкин призвал всех желающих попробовать свои силы в конкурсе:

Это прекрасная возможность проверить себя, познакомиться с интересными людьми и поработать с топовыми наставниками. После победы в конкурсе моим наставником стал Андрей Анатольевич Турчак. Работа с таким наставником бесценна,

– отметил Алексей Головинкин.

Принять участие в конкурсе «Лидеры России» может каждый желающий возрастом до 55 лет и с опытом управленческой деятельности от двух лет – для этого достаточно зарегистрироваться на официальном сайте конкурса и заполнить анкету участника.