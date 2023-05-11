Памятную доску погибшему сотруднику МВД открыли в Муезерском районе

На здании Ребольской средней школе в Муезерском районе появилась мемориальная доска в честь погибшего в Чечне инспектора ДПС Олега Купцова. Об этом рассказали в МВД Карелии.

Родные и близкие стража порядка, коллеги и ветераны службы приняли участие в церемонии открытия. После минуты молчания они возложили к мемориалу цветы и поделились воспоминаниями.

Олег Купцов поехал в командировку в Чечню, где погиб, выполняя служебный долг. Ценой собственной жизни он спас боевых товарищей. Посмертно был награжден орденом Мужества. // фото: МВД Карелии