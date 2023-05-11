11 мая 2023, 15:22
Общество

Учительница Ильинской школы получила благоустроенную квартиру

Наталье Петровне Соколовой предоставили жилье по программе «Земский учитель»

Работающая в Ильинской школе учителем истории и обществознания Наталья Петровна Соколова скоро отпразднует новоселье. За счет средств бюджета Карелии для педагога приобрели квартиру, сообщили власти республики.

Специалист приехала в регион из Псковской области в минувшем году в рамках программы «Земский учитель». Первый год квартиру пришлось снимать, потом жилье для педагога купили.

Сейчас Наталья Петровна делает ремонт, она планирует переехать через пару недель. В текущем году для земских учителей в Карелии собираются приобрести еще 10 квартир. // фото: из официальных источников

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Метки: 
новости Карелии
ильинская школа
«Земский учитель»