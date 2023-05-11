Безработным участникам СВО увеличили единовременную выплату

Вырос размер единовременной выплаты безработным, принимавшим участие в военной спецоперации. Теперь они могут получить до 400 тысяч рублей, сообщили в управлении труда и занятости Карелии.

Это целевая помощь на организацию и осуществление предпринимательской деятельности. Чтобы ее выдали, нужно составить и защитить перед комиссией бизнес-план, зарегистрироваться в качестве ИП, фермерского либо крестьянского хозяйства, единственного учредителя ООО или учредителя АО.

Для членов семей участников специальной военной операции размер финансовой помощи на организацию предпринимательской деятельности составляет 300 тысяч рублей. Выплаты уже получили двое членов семей военнослужащих. // фото: unsplash.com