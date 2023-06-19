132-квартирный жилой дом возведён на улице Строительной в Беломорске.

Строительство объекта - 132-квартирного жилого дома на улице Строительной в Беломорске - началось в апреле 2022 года. К настоящему моменту работы завершены, дом введён в эксплуатацию, завершается передача квартир будущим жильцам.

Напомним, новый жилой дом 5-этажный, 3-х подъездный, общая площадь – чуть больше 8 тыс. кв.м. Из 132 квартир: 1-комнатных - 33, 2-комнатных - 74, 3-комнатных – 25. Дом введён в эксплуатацию с полной отделкой, сантехническим оборудованием и электроплитами.

В текущем году компания «КСМ» планирует ввести ещё 3 дома под расселение: 145-квартирный в Суоярви – до конца июня, 155-квартирный в Суоярви и 29-квартирный в Лахденпохья – к концу года.

Новости о ходе строительства объектов компании «КСМ» читайте здесь.