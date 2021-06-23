13 лесных пожаров вспыхнули в Карелии за сутки

В Карелии 22 июня зарегистрированы 13 лесных пожаров. Общая площадь возгорания составила 18,4 гектара, сообщает пресс-служба Минприроды РК.

Леса горели в Кондопожском, Калевальском, Муезерском, Сегежском, Медвежьегорском, Прионежском, Сортавальском, Суоярвском районах. Предварительные причины лесных пожаров - нарушение гражданами правил пожарной безопасности в лесах, грозы, переход огня с линий электропередачи.

С начала сезона в лесах республики возникло 70 лесных пожаров на общей площади 180,8 гектара.

В министерстве напомнили, что в лесах запрещено разводить костры, бросать горящие окурки и спички, оставлять неубранный мусор, стеклянные бутылки. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях действия особого противопожарного режима грозит не только административная ответственность со штрафом до 500 тысяч рублей, но и уголовная ответственность - лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Фото riafan.ru