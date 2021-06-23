Юноша обокрал цветочный павильон в Петрозаводске

В Петрозаводске произошла кража выручки из цветочного павильона, расположенного на Перевалке. Под подозрение попал 16-летний юноша, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Подросток во всем признался. Он рассказал, что увидел, как продавщица вышла из ларька. Тогда он незаметно проник внутрь и вытащил из кассы 10 600 рублей. Деньги молодой человек тут же спустил на сладости и игровые автоматы.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. Фото 31tv.ru