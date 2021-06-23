Жесткое ДТП в Петрозаводске попало на видео

Сегодня в 9:42 в Петрозаводске на пересечении улицы Новосулажгорской и Ветеринарного переулка произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как автомобиль, поворачивавший налево, не уступил дорогу машине, ехавшей прямо. Транспортные средства получили серьезные повреждения.

По сообщению Госавтоинспекции, в результате аварии помощь врачей потребовалась пассажиру «Форда» 1987 года рождения. Обстоятельства ДТП выясняются.