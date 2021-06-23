В Костомукше подсчитывают ущерб от полного отключения электричества

Нештатная ситуация, из-за которой 22 июня Костомукша осталась без электричества, признана аварией. Об этом сообщает пресс-служба «Карельского окатыша».

Окончательные причины ЧП станут ясны после тщательного расследования, но уже сегодня специалисты говорят, что всему виной разрушение трансформатора тока на Путкинской ГЭС, в результате чего произошло полное погашение комбината и города.

Отключения шли в две волны. Общий перерыв в питании составил около 4 часов. Для «Карельского окатыша» простой составил более 6 часов. Чтобы возобновить производство продукции, специалистам пришлось работать всю ночь.

«Запуск был очень тяжелым, так как оборудование остановилось под нагрузкой. Выйти на технологический режим удалось только к обеду 23 июня. У нас произошел прорыв водовода - комбинат остался без технологической воды, также вышел из строя целый ряд контроллеров и компьютеров. По предварительным данным экономический ущерб составил 35 тысяч тонн товарной продукции - это целые сутки работы предприятия. Компенсировать эти потери будет очень тяжело, но мы будем искать все возможные решения, чтобы это сделать», - прокомментировал ситуацию генеральный директор «Карельского окатыша» Максим Воробьев.