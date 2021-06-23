Петрозаводчанка пустила брата пожить в квартиру и лишилась имущества

В полицию Кеми обратилась 37-летняя жительница Петрозаводска. Она рассказала, что живет в карельской столице, но на малой родине у нее есть квартира, в которую она пустила пожить своего брата. Приехав в очередной раз в Кемь, женщина обнаружила, что из квартиры пропали печь-камин, электроплита, газовая плита и комод общей стоимостью 48 000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

42-летний родственник пострадавшей оказался под подозрением. Он признался сотрудникам полиции, что продал имущество сестры, чтобы раздобыть денег на алкоголь.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован за совершение других преступлений. Фото inkazan.ru