Братья-подростки взломали торговый павильон в Петрозаводске

Вчера утром в полицию Петрозаводска обратилась владелица торгового павильона. Женщина обнаружила, что замок от помещения взломан. Пропали некоторые товары и разменные деньги - около 1000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Информация о преступлении была передана всем дежурным нарядам. Сотрудники ППС по камерам наблюдения вычислили подозреваемых. Вскоре они были задержаны.

Под подозрением оказались 16-летний и 17-летний братья. Ранее оба были судимы. Подростки признались в хищении. Сейчас проверяется их причастность к другим преступлениям.

По факту кражи ведется следствие. Подростки задержаны. Фото iz.ru