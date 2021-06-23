23 июня 2021, 17:13
Братья-подростки взломали торговый павильон в Петрозаводске
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции карельской столицы по горячим следам задержали подозреваемых в краже
Вчера утром в полицию Петрозаводска обратилась владелица торгового павильона. Женщина обнаружила, что замок от помещения взломан. Пропали некоторые товары и разменные деньги - около 1000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Информация о преступлении была передана всем дежурным нарядам. Сотрудники ППС по камерам наблюдения вычислили подозреваемых. Вскоре они были задержаны.
Под подозрением оказались 16-летний и 17-летний братья. Ранее оба были судимы. Подростки признались в хищении. Сейчас проверяется их причастность к другим преступлениям.
По факту кражи ведется следствие. Подростки задержаны. Фото iz.ru