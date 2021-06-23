Скрывшийся от суда мужчина разыскивается в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила в розыск Георгия Сиукаева 1980 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот мужчина подозревается в совершении кражи. Сейчас он скрывается от суда.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении этого человека, просят звонить по телефону: +79814020614 или 02. Конфиденциальность гарантируется.