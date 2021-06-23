23 июня 2021, 16:30
Скрывшийся от суда мужчина разыскивается в Петрозаводске
41-летний Георгий Сиукаев подозревается в совершении кражи
Полиция Петрозаводска объявила в розыск Георгия Сиукаева 1980 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным правоохранителей, этот мужчина подозревается в совершении кражи. Сейчас он скрывается от суда.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении этого человека, просят звонить по телефону: +79814020614 или 02. Конфиденциальность гарантируется.