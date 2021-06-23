23 июня 2021, 16:30
Происшествия

Скрывшийся от суда мужчина разыскивается в Петрозаводске

41-летний Георгий Сиукаев подозревается в совершении кражи

Полиция Петрозаводска объявила в розыск Георгия Сиукаева 1980 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот мужчина подозревается в совершении кражи. Сейчас он скрывается от суда.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении этого человека, просят звонить по телефону: +79814020614 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

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