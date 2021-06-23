23 июня 2021, 13:19
Один человек пострадал при столкновении «Рено Дастер» и «Форд Мондео»
Авария с участием двух иномарок случилась сегодня утром в Петрозаводске
Две иномарки не поделили дорогу сегодня утром в Петрозаводске. Дорожный инцидент произошел 23 июня в 09:42 на пересечении улицы Новосулажгорской и Ветеринарного переулка.
Участниками ДТП стали автомобили «Рено Дастер» и «Форд Мондео». Оба автомобиля оказались на тротуаре.
По сообщению Госавтоинспекции, в результате аварии помощь врачей потребовалась пассажиру «Форда», 1987 года рождения. Обстоятельства выясняются. (фото источника)