23 июня 2021, 13:19
Автоклуб 10 RUS

Один человек пострадал при столкновении «Рено Дастер» и «Форд Мондео»

Авария с участием двух иномарок случилась сегодня утром в Петрозаводске

Две иномарки не поделили дорогу сегодня утром в Петрозаводске. Дорожный инцидент произошел 23 июня в 09:42 на пересечении улицы Новосулажгорской и Ветеринарного переулка.

Участниками ДТП стали автомобили «Рено Дастер» и «Форд Мондео». Оба автомобиля оказались на тротуаре.

По сообщению Госавтоинспекции, в результате аварии помощь врачей потребовалась пассажиру «Форда», 1987 года рождения. Обстоятельства выясняются. (фото источника)

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авария
новости петрозаводска
Госавтоинспекция