Один человек пострадал при столкновении «Рено Дастер» и «Форд Мондео»

Две иномарки не поделили дорогу сегодня утром в Петрозаводске. Дорожный инцидент произошел 23 июня в 09:42 на пересечении улицы Новосулажгорской и Ветеринарного переулка.

Участниками ДТП стали автомобили «Рено Дастер» и «Форд Мондео». Оба автомобиля оказались на тротуаре.

По сообщению Госавтоинспекции, в результате аварии помощь врачей потребовалась пассажиру «Форда», 1987 года рождения. Обстоятельства выясняются. (фото источника)