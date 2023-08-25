10 тысяч сделок с недвижимостью в месяц регистрируются электронно

Ежемесячно в Северо-Западном банке Сбербанка электронную регистрацию права собственности проходят в среднем десять тысяч сделок с недвижимостью.

Пятая часть из них приходится на недвижимость, приобретенную без ипотеки – за собственные средства клиента.

Ожидаемо большая часть регистраций – более половины – проходит в Санкт-Петербурге. На втором месте – Ленобласть (7,1 тысяч), на третьем – Архангельская (4,8 тыс.) и Вологодская (4,1 тыс.) области.

Востребованность услуги в банке объясняют экономией пользователем времени и денежных средств. В среднем процесс электронной регистрации сделки занимает от 40 часов до трех дней, в то время как обычная регистрация – до 6 дней.

«Сервисом безопасных расчётов» Сбера, который позволяет проводить безналичные расчёты за объект недвижимости между продавцом и покупателем без дополнительных посещений офиса банка, с начала года воспользовались в СЗФО более 60 тысяч раз.

Сервисом «Регистрация и расчеты», который позволяет и зарегистрировать право собственности, и провести денежные расчёты между сторонами, за четыре месяца в СЗФО воспользовались уже 5,5 тысяч раз.