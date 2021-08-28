Звезда «Реальных пацанов» вышла замуж за молодого итальянца

Актриса Марина Федункив сегодня празднует свадьбу с итальянским бизнесменом Стефано Маджи. Артистка решила провести торжество в свой юбилей - сегодня ей исполняется 50 лет. Избранник моложе Федункив на 13 лет, сообщает StarHit.

Двойной праздник Марина Федункив отмечает в отеле Hyatt Regency в центре Москвы. Поздравить пару прибыли Александр Ревва, Сергей Лазарев, Гарик Харламов, Николай Басков, Николай Цискаридзе, Айза Долматова, Лера Кудрявцева, Екатерина Скулкина, Елена Малышева и многие другие.

Стефано Маджи является советником президента Итало-российской торговой палаты, а также директором по маркетингу и членом правления компании Mikro Kapital Group.

Марина Федункив - российская комедийная актриса кино и телевидения, певица, известная по роли мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны» и участию в шоу Comedy Woman. Фото источника