Звери на дороге – в Карелии произошло 15 аварий с дикими животными

Дикие звери выходят на дороги почти по всей Карелии. С начала года в регионе зафиксировано 15 авария с участием животных. В одном ДТП травмы получил водитель.

В основном аварии происходят ночью. Пять дорожных происшествий зафиксировано в Лахденпохском районе, в Прионежском – три, по два - в Лоухском и Кондопожском, по одному - в Сегежском, Олонецком и Пряжинском районах, уточнили в ГАИ.

В ведомстве дали несколько рекомендаций водителям. Двигаться с осторожностью вечером и ночью по загородным трассам, в лесных массивах, а также в зоне действия знака «Дикие животные». Рекомендуют не превышать скорость и быть готовыми снизить скорость или остановиться.

«Если водитель заметил на дороге или обочине дикое животное, необходимо снизить скорость вплоть до полной остановки и включить аварийную сигнализацию. Продолжить движение можно только после ухода животного с проезжей части. Не рекомендуются резкие нажатия на клаксон автомобиля и ослепление светом фар, так как высока вероятность того, что дикое животное побежит в сторону транспортного средства», - комментирует ГАИ. // фото freepik.com