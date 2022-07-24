«Зубы выбью». Жительницу Карелии терроризирует бывший сожитель

Текст: Георгий Чентемиров

Жительница села Заозерье Диана Васильева несколько месяцев живет в страхе из-за бывшего сожителя, отца ее дочек Николая К.. Мужчина шлет ей сообщения с угрозами и оскорблениями, громит хозпостройки, ломится в дом. На днях у женщины ночью сгорела машина — и она полагает, что это тоже дело рук Николая. Жалобы в правоохранительные органы не помогают. Диана боится за свою жизнь, а старшая дочь, говоря об отце, начинает плакать.

По словам Дианы, все началось несколько лет назад, когда она рассталась с молодым человеком, с которым прожила много лет. Они жили вместе, завели общих детей, но расписаны не были. Проживали в доме, купленном, по словам Дианы, на деньги ее отца и по документам принадлежащем ей.

"Три с половиной года назад я его выгнала. Первое время он просто мешал жить. Приезжал на машине, громко музыку слушал во дворе. Я предпочитала это не решать; боялась, думала, потерплю один день, а потом неделя будет спокойной. Он приезжал якобы к детям, а сам напивался".

В декабре прошлого года ситуация изменилась. Диана запретила Николаю заходить к ней в дом. Тогда мужчина начал злиться. Николай писал бывшей возлюбленной гадости и угрозы, а затем перешел к более решительным действиям.

— 20 февраля мы сидели дома и услышали стук. Он топором ломал забор курятника. Устроил погром в сарае, разломал забор курятника и рамки для ульев, а еще повредил машину. Ущерба по машине насчитали на 60 тысяч, я все починила за свой счет. Я написала заявление в полицию, они до сих пор над этим работают. Он признался, что это его рук дело.

Диана говорит, что вышла к дебоширу и попыталась его вразумить, однако он направил на нее топор и обещал убить.

— Я написала заявление в полицию об угрозе убийством, но не смогла точно вспомнить, что он мне говорил. В полиции сказали, что и дела тогда не будет…

Что характерно, полицейские не посчитали угрозой и смс-сообщения, которые Николай слал матери своих детей. Например, такие (орфография и пунктуация по возможности сохранены):

«На вопрос что я могу?) возьми ружье и **** [убью] его и потом тебя) <...> Молиться сутки, ***** [конец] вам. Я от сижу мне не в падлу)».

Или вот такие:

«Ты **** [самка собаки] меня разозлила, ***** [конец] тебе».

И еще пример:

«Я завтра тебе зубы выбью и выкурю тебя с дома, тобешь подожгу».

Все эти угрозы перемежаются с самыми грязными оскорблениями (сообщения имеются в распоряжении редакции). Диана предоставила переписку полицейским, но те посчитали, что всё это неубедительно.

«К. угрожал выбить ей зубы и поджечь дом путем смс-сообщений. Конфликт происходил по средствам (Да, прямо так и написано. — Авт.) сотовой связи, физический контакт отсутствовал… В ходе проведенной проверки не выявлено фактов, указывающих на то, что гражданин К. реально угрожал убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Никаких физических действий и угроз, помимо смс-сообщений, в реальном времени в ее адрес не осуществлял… Для признания угрозы убийством реальной необходимо установить, что фигурант совершил такие действия, которые давали основания пострадавшему опасаться ее осуществления».

— В полиции посчитали, что это у нас семейная бытовая ссора, — вспоминает Диана. — Сказали не обращать внимания на него.

Классика. Как говорится: «Вот убьют — тогда и приходите».

В марте Николай попытался утащить с участка Дианы бетономешалку (видео есть в распоряжении редакции). А в начале июня Николай, по заявлению женщины, намеревался попасть в ее дом.

"Час долбился, ручку дергал. Я была в ужасе, позвонила в полицию, но наряд вообще не приехал. В итоге он уехал на велосипеде дочери. Я написала два заявления в полицию — о хулиганстве и самоуправстве. Велосипед мне вернули, в возбуждении дел отказали..."

Постановления об отказе в возбуждении дел также есть в редакции. Там говорится, что супруг (хотя он вовсе не супруг) Васильевой действительно стучался в двери ее дома, а потом уехал на велосипеде дочери; но сделал он это, чтобы починить слетевшую цепь.

— Установлено, что противоправных действий против Васильевой не совершалось, — говорится в документе.

Не отреагировали полицейские и на заявление, где женщина жаловалась на «дискотеку», которую бывший сожитель устроил в ее дворе. Это произошло в конце июня.

— Он приехал пьяный ко мне на участок на «Приоре». Встал и слушал громкую музыку. А я до этого жаловалась на него приставам из-за неуплаты алиментов, и они объявили в розыск и его, и «Приору». А тут он сам прикатил! Я позвонила приставам, они приехали через 20 минут и забрали машину на штрафстоянку, — рассказала женщина.

После этого он стал угрожать «еще жестче». Так, по словам Дианы, в один из дней она увидела, что кто-то повредил насос, качавший воду из скважины возле дома. После этого она заметила неподалеку Николая, прятавшегося в кустах.

— Я поняла, что это он сделал. И что он ждет того, кто приедет чинить, — говорит Диана.

8 июля Николай прислал бывшей подруге следующие сообщения: «Да и у тебя машины тоже больше не будет))) <...> Ты за приору ответишь, и за мои труды. ***** [Конец] тебе)))». Вечером 19 июля мужчина написал: «Скоро увидимся».

В ночь на 20 июля автомобиль Васильевой, припаркованный в полутора метрах от деревянного дома, загорелся.

"Мы, как обычно, легли спать. Проснулась я около часу, когда возле дома уже были пожарные. Слава богу, что соседи вызвали! У нас же дом деревянный, огонь мог перекинуться, а мы ничего не слышали, крепко спасли. Чудо, что мы не сгорели",

— говорит Диана.

Женщина посмотрела записи с камер видеонаблюдения (их пришлось установить после того, как бывший сожитель «активизировался»). Камеры запечатлели человека, поджигавшего машину. Лица, говорит Диана, не видно, но по фигуре и походке она и ее дочери узнали Николая.

Диана разрешила журналисту поговорить со своей старшей дочерью. Разговор шел на крыльце дома, в двух метрах от сгоревшей машины, от которой все еще тянуло паленным. Девочка призналась, что боится отца.

«Вдруг он что-то нам всем сделает»,

— произнесла она и заплакала, положив голову на плечо матери.

Николай К. согласился ответить на вопросы журналиста «ПТЗ говорит». Он ожидаемо отрицает, что поджег машину. Зато почти все остальные эпизоды, по которым его обвиняет Васильева, — подтверждает. По его словам, Диана заслужила все происходящее из-за своих постов в соцсетях.

— Вы писали ей сообщения с угрозами и оскорблениями?

— Да, я писал, но… как бы объяснить… Писать можно все что угодно.

— Вы считаете, можно такие сообщение писать, какие вы пишете?

— Даже нужно. После того, что она сделала, я считаю, что это правильно. Меня накаляет эта ситуация, какой образ жизни она ведет. И то, что она ведет в соцсетях, для меня это слишком.

— Вы ломали постройки у нее во дворе?

— Так я строил, это мое. Хочу — ломаю, не хочу — не ломаю.

— Говорят, вы приезжали к дому Васильевой, громко слушали музыку. Было такое?

— Что значит «громко»? Громко, негромко… Смотря с какой стороны смотреть.

— Вы ломились к ней в дом?

— Нет, просто постучал.

— Она утверждает, что вы топором ее машину побили.

— Да, фары выбил.

— А зачем?

— Как это — «зачем»? Я машину выставил на продажу, а она покупателей отбила, чтобы ее не купили. Я приехал, психанул, и… получилось, как получилось.

Также Николай сообщил, что у него имеются имущественные претензии к бывшей сожительнице. По словам мужчины, он уже подготовил все документы, и осталось только «встретиться с серьезным адвокатом».

…Менее года назад канал «Редакция» (его руководитель Алексей Пивоваров объявлен иностранным агентом) сделал выпуск про сталкинг. Сталкинг — это примерно то, с чем столкнулась Диана: агрессивное преследование человека. За него в России нет уголовного наказания, и нет никаких легальных инструментов борьбы с этим явлением. Журналисты тогда поинтересовались у депутата Госдумы Сергея Боярского, почему законодатели никак не решат эту проблему.

— Работа эта идет очень трудно. Потому что для нас это все новое. Потому что мы не можем взять кальку с зарубежных примеров и применить ее внутри нашего правового пространства. Это другое право, нам надо перенастроить всю государственную машину, и надзорную, и карательную… Они привыкли работать в одной системе координат, а сейчас им внедрят новеллу, которой никто не занимался, — разглагольствовал депутат.

Смехотворные рассуждения, особенно если учесть, что новые статьи в Уголовном кодексе при определенных условиях принимаются за считанные дни. Но проблема не только в отсутствии нужных законов. Проблема в том, что и существующие нормы права игнорируются. Если полиция не видит угрозы в обещании выбить зубы и поджечь дом, если полиция не понимает, что безнаказанность подталкивает к тяжким преступлениям — очевидно, новыми законами делу не поможешь.